Previsioni Meteo Puglia: gelate e paesaggi insoliti dal Gargano alle Murge, ma si avvicina l’anticiclone

MeteoWeb

La Puglia sta affrontando un’ondata di freddo che ha portato le temperature a livelli insoliti per la regione, nota per il suo clima generalmente mite. Le aree interne e montuose sono state particolarmente colpite, con il Gargano e il Subappennino Dauno che hanno registrato minime sottozero. Località come San Marco in Lamis e Faeto hanno visto temperature vicine ai -2°C, trasformando i paesaggi in una cornice gelida, con prati, campi e strade coperti da uno strato di brina.

Anche le Murge non sono state risparmiate dal freddo, con valori prossimi allo zero che hanno interessato sia le alture che le valli. Nella Valle d’Itria, le temperature si sono avvicinate agli 0°C, regalando mattine caratterizzate da un’atmosfera rigida e cristallina. Lungo le coste, sebbene il mare abbia contribuito a contenere il calo termico, il clima è rimasto decisamente fresco, sottolineando l’eccezionalità di questa fase invernale per la Puglia.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano che il freddo persisterà, con temperature basse soprattutto durante la notte, e la possibilità di ulteriori gelate diffuse. Tuttavia, il sole potrebbe fare la sua comparsa nelle ore diurne, riscaldando leggermente l’atmosfera e creando condizioni favorevoli per chi volesse approfittare di giornate invernali serene. Questo scenario di freddo intenso ma con sprazzi di sole offre un’occasione unica per scoprire la Puglia in una veste inusuale, resa ancora più suggestiva dalle gelate che hanno impreziosito i suoi paesaggi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.