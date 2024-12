Previsioni meteo Puglia: breve tregua prima di un nuovo episodio invernale

MeteoWeb

In Puglia, il quadro meteorologico continua a essere dominato da condizioni di variabilità con un clima freddo e instabile. La giornata odierna si è presentata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, accompagnati da isolate precipitazioni che hanno interesseranno il Tavoliere, il Barese e il Salento orientale. I venti soffiano moderati da nord-nord-ovest, contribuendo a mantenere i mari mossi. Le temperature rimangono pressoché stabili, con valori massimi compresi tra 11 e 14 gradi e minime oscillanti tra 3 e 9 gradi.

Domani, martedì 3 dicembre, si prevede un temporaneo miglioramento con cieli poco nuvolosi o, a tratti, nuvolosi. I venti saranno deboli e proverranno da ovest-sud-ovest, favorendo un’attenuazione del moto ondoso e rendendo i mari calmi. Tuttavia, in serata, è atteso il ritorno di qualche piovasco, in particolare sul Foggiano. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime che potrebbero raggiungere i 13-15 gradi, pur mantenendosi al di sotto delle medie stagionali di 2-3 gradi. Anche per domani non si esclude il rischio di acquazzoni sparsi.

Uno scenario meteorologico più perturbato è atteso tra mercoledì e giovedì, quando un nuovo peggioramento del tempo potrebbe portare ulteriori piogge e un’accentuazione del freddo. La regione dovrà quindi prepararsi a una settimana dinamica, con oscillazioni termiche e condizioni meteorologiche tipicamente invernali.

