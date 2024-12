Previsioni Meteo, sarà un Capodanno con l’anticiclone. Prospettive di gelo e neve per l’Epifania

MeteoWeb

L’Anticiclone concede una pausa dal freddo e dal maltempo all’Italia: dopo le avversità meteorologiche dei giorni scorsi, l’alta pressione ha portato una tregua che durerà discretamente a lungo. E cioè almeno per altri 5-6 giorni, protraendosi a cavallo di Capodanno. Le temperature aumenteranno, il clima sarà sempre più mite e gradevole, soprattutto in alta quota relativamente alle medie stagionali. A valle, lungo le coste e in pianura, persisterà più freddo per i fenomeni tipici dell’inversione, le brezze marine, le nebbie e le foschie.

In un contesto comunque invernale, inizierà un 2025 che promette subito scintille: a ridosso dell’Epifania e comunque intorno al 5 gennaio, infatti, i modelli prospettano uno scenario particolarmente freddo e nevoso, con gelo intenso e neve a quote molto basse, se non in pianura, in molte aree d’Italia. Ovviamente si tratta di una tendenza a lungo termine, per cui non si può andare oltre nel dettaglio e anzi non c’è affatto la certezza che questo scenario si verificherà. Ma le mappe attuali (vedi video in alto a corredo dell’articolo) sono molto chiare in tal senso.

Nei prossimi giorni seguiremo l’evoluzione passo passo fornendo tutti i dettagli sull’andamento di questa interessantissima tendenza meteorologica.

