Previsioni Meteo Sardegna: l’Aeronautica Militare conferma freddo e neve

Dalle prime ore di domenica 8 dicembre, le montagne del Gennargentu, in Sardegna, potrebbero risvegliarsi sotto una coltre di neve alta anche 15cm. I fiocchi bianchi inizieranno a cadere già sugli 800 metri ma scenderanno copiosi superati i 1000 metri nella Sardegna centrale. Secondo l’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare, dalla notte tra sabato e domenica un’aria molto più fredda di estrazione polare dovrebbe non solo portare precipitazioni molto abbondanti e rapide ma temperature sottozero nelle aree al di sopra dei 1000 metri.

“Si stanno instaurando correnti di maestrale molto intense che rinforzeranno già da sabato sera. Domenica sui rilievi le raffiche di vento potranno arrivare a 100km/h e in alcune aree più esposte nel nord e a occidente si potranno raggiungere i 90km/h“, spiegano i meteorologi. Questa instabilità, che porterà anche pioggia, rimarrà tale sino almeno a mercoledì 11 novembre, “con temperature piuttosto basse”.

