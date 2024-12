Previsioni Meteo Sardegna: gelate notturne e giornate miti sull’isola

MeteoWeb

La nuova settimana in Sardegna si apre con condizioni meteorologiche stabili e senza grandi variazioni rispetto ai giorni precedenti. Lunedì 30 dicembre si prospetta una giornata caratterizzata da una generale calma atmosferica e temperature piacevoli, elementi che confermano un andamento climatico anomalo per la stagione invernale. Le prime ore del mattino potrebbero essere segnate dalla formazione di nebbie locali, soprattutto nelle aree del Campidano, dove l’umidità e la calma dei venti favoriscono questo fenomeno tipico delle giornate serene. Con il progredire della giornata, però, il sole dovrebbe dominare la scena, con cieli sereni o al più leggermente velati che garantiranno una luminosità diffusa su gran parte dell’isola.

Le temperature diurne si manterranno su valori confortevoli, con massime che potrebbero toccare i 17-18 gradi in alcune località, offrendo una parentesi di tepore quasi primaverile nel cuore dell’inverno. Tuttavia, durante la notte si registrerà un marcato calo termico, con possibili gelate nelle zone più interne e pianeggianti. Questo repentino abbassamento delle temperature notturne è un chiaro segnale dell’escursione termica tipica di giornate stabili e senza nuvolosità significativa.

L’assenza di precipitazioni sarà un elemento distintivo di questa giornata, consolidando un periodo di siccità che, seppur normale per alcune zone della Sardegna in inverno, potrebbe destare preoccupazioni in caso di prolungata persistenza. Anche i venti, di solito protagonisti del clima sardo, saranno insolitamente deboli, contribuendo alla sensazione di quiete atmosferica.

