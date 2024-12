Previsioni Meteo Sardegna: raffiche di Maestrale, mareggiate e neve in arrivo

MeteoWeb

Domenica 8 dicembre, la Sardegna si troverà al centro di una fase meteorologica estremamente dinamica e burrascosa. Un fronte freddo attraverserà l’isola nelle prime ore del mattino, seguito da un intenso flusso di aria artica marittima che porterà condizioni atmosferiche decisamente instabili e ventose. Le raffiche di maestrale si intensificheranno rapidamente, spingendosi dal Mare di Sardegna verso l’isola e interessando tutto il territorio da nord a sud. Le velocità del vento saranno notevoli, oscillando generalmente tra i 60 e i 90 km/h, con picchi che supereranno i 100 km/h lungo le coste settentrionali e occidentali. Queste aree saranno inoltre soggette a violente mareggiate, con onde che potranno raggiungere altezze fino a 6 metri, rappresentando un rischio significativo per la navigazione e le infrastrutture costiere.

Il passaggio del fronte freddo sarà accompagnato da numerosi temporali, originati dal Mare di Sardegna, che si abbatteranno principalmente sulle zone interne e occidentali dell’isola. Durante la giornata, si prevede un’elevata frequenza di rovesci e fenomeni temporaleschi, con nevicate che al mattino potranno raggiungere altitudini di circa 800 metri. Con il progredire delle ore, la quota neve salirà oltre i 1000-1100 metri, ma temporanei abbassamenti potrebbero verificarsi durante i temporali più intensi, con possibili imbiancate fino a 500-600 metri e graupelate (neve tonda).

Le montagne del Gennargentu saranno particolarmente interessate da queste precipitazioni, con accumuli di neve fresca che potrebbero raggiungere i 70 cm a quote superiori ai 1400 metri entro la fine della giornata di domenica. Questo scenario si traduce in condizioni ideali per il rinnovamento del manto nevoso sui rilievi, ma anche in possibili disagi legati al vento e alla neve.

La Sardegna si prepara quindi a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche estreme, tra raffiche tempestose, mareggiate spettacolari e nevicate significative sulle aree montuose. Un quadro complesso che richiede attenzione e prudenza, soprattutto lungo le coste e sulle strade di montagna.

