Previsioni meteo Sardegna: maestrale e temperature in aumento, ma il freddo si avvicina

La settimana in Sardegna si apre con un cielo che preannuncia cambiamenti atmosferici imminenti. Sin dalle prime ore del mattino, nubi basse si diffondono progressivamente, interessando inizialmente le zone nord-occidentali e centro-occidentali, per poi estendersi verso i settori sud-occidentali dell’isola. Tuttavia, in altre aree, i cieli mantengono un aspetto più limpido, attraversati solo da velature di nubi alte che non lasciano presagire precipitazioni significative. Le temperature si mostrano in graduale aumento, con valori che potrebbero avvicinarsi ai 20°C in alcune località, regalando un’ultima parentesi mite prima dell’arrivo di un peggioramento. A completare il quadro meteorologico, il maestrale soffia moderato, intensificandosi in aree come il Campidano, l’Alta Gallura e lungo le coste sud-occidentali, senza però raggiungere livelli di forte intensità.

Nella notte tra oggi e domani, la Sardegna potrebbe assistere al ritorno di qualche pioggia, preludio a un fine settimana che promette sviluppi di grande interesse meteorologico. L’attenzione si concentra sull’imponente scambio di calore lungo i meridiani, accompagnato dal trasporto massiccio di aria fredda artica marittima verso l’Europa centro-occidentale. Questo fenomeno potrebbe coinvolgere anche la Sardegna, portando con sé le prime nevicate stagionali, soprattutto nelle aree montuose.

Il cambiamento annunciato segna l’avvio di una fase meteorologica più dinamica e invernale, che merita di essere seguita con attenzione nei prossimi giorni. Le evoluzioni previste lasciano intravedere un mix di eventi significativi, tra cui il possibile ritorno della neve, un simbolo del passaggio deciso verso la stagione fredda.

