Previsioni Meteo Umbria: l’alta pressione riporta il sereno, ma con gelate notturne

L’Umbria si sta preparando a una fase di stabilità atmosferica, segno di un progressivo aumento della pressione e di un indebolimento dell’influenza depressionaria proveniente dalla Grecia. Questa mattina, il cielo si è presentato sereno su tutta la regione, incluse le aree montane, a conferma del miglioramento in corso. Le condizioni meteorologiche stanno infatti mostrando segnali di stabilizzazione, preludio a giornate più tranquille dal punto di vista atmosferico. Con l’approssimarsi della notte, si prevede un abbassamento delle temperature che favorirà brinate e gelate. Questi fenomeni inizieranno a interessare principalmente le aree sottovento, per poi estendersi gradualmente a gran parte della regione, incluse le pianure e le zone appenniniche. Questo raffreddamento più marcato è atteso a partire da domenica 29 dicembre, segnando un tipico scenario invernale per il territorio umbro.

Il tempo stabile per la celebrazione del Capodanno appare confermato, con un clima che promette cieli sereni e assenza di precipitazioni, ideale per le festività e le attività all’aperto. Tuttavia, l’incertezza meteorologica si riaffaccia con l’inizio del nuovo anno. A partire dal 2 gennaio 2025, l’evoluzione delle condizioni atmosferiche resta incerta, a causa delle divergenze tra i principali modelli previsionali. Sarà dunque necessario attendere ulteriori aggiornamenti per avere un quadro più preciso della situazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

