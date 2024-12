Previsioni Meteo Umbria: forte Grecale e neve sull’Appennino, poi alta pressione

MeteoWeb

La notte di Natale in Umbria è stata caratterizzata da una forte ventilazione di grecale, che ha raggiunto la sua massima intensità lungo la dorsale appenninica, con raffiche significative come quelle registrate sul Monte Serrasanta, dove il vento ha toccato velocità di circa 144 km/h. Nel frattempo, le temperature hanno iniziato a risalire gradualmente a tutte le quote, con il livello dello zero termico che si è stabilizzato intorno ai 1300 metri, favorendo la fusione del manto nevoso presente.

Questo Natale si è presentato in maniera diversa rispetto agli ultimi anni, distinguendosi per condizioni meteorologiche che, pur non essendo eccezionali, hanno riportato scenari più vicini alla normalità climatica del periodo. La neve sull’Appennino, che un tempo era una costante, rappresenta oggi una piacevole “novità”. Tuttavia, parlare di record o eventi straordinari sarebbe inappropriato, nonostante la tendenza di molti a utilizzare termini sensazionalistici per descrivere eventi climatici nella rete.

Le condizioni atmosferiche attuali riflettono la posizione dell’Umbria sul fianco orientale di un’area di alta pressione, che progressivamente tende a estendersi verso est. Questo scenario manterrà una ventilazione sostenuta da grecale anche durante la giornata di Santo Stefano, sebbene con un graduale calo dell’intensità a partire dal pomeriggio.

A partire da venerdì, l’attenuarsi del vento favorirà l’insorgenza di brinate e gelate mattutine, soprattutto nelle aree sottovento. Questi fenomeni diventeranno via via più frequenti nei giorni successivi, man mano che la ventilazione si ridurrà ulteriormente. L’assenza di precipitazioni accompagnerà l’Umbria fino alla fine dell’anno, contribuendo a un periodo stabile e soleggiato. Le temperature massime saranno in aumento, mentre le minime tenderanno a diminuire, rafforzando l’escursione termica tipica delle giornate invernali serene.

Questa situazione meteorologica rappresenta un periodo di relativa quiete, con un clima che, pur senza eventi straordinari, offre una pausa stabile e favorevole per godere delle festività natalizie in un contesto invernale caratteristico.

