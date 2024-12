Previsioni Meteo Umbria: fine anno tra gelo in pianura e caldo in montagna

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sull’Umbria si presenteranno stabili e soleggiate nei prossimi giorni, con un netto contrasto termico tra le pianure e le montagne. Mentre le notti e le prime ore del mattino saranno caratterizzate da brinate e gelate nelle aree pianeggianti, le alture sperimenteranno temperature insolitamente elevate per il periodo, a causa del passaggio di correnti calde in quota. Nella giornata odierna, lo zero termico raggiungerà altezze insolite, attestandosi intorno ai 3000 metri al nord e tra i 2600 e i 2800 metri al centro Italia. Questa situazione, destinata a cambiare a partire da lunedì, vedrà un calo delle temperature che riporterà valori più in linea con la stagione invernale anche sulle cime montane.

Nel fine settimana, però, la stabilità atmosferica e il riscaldamento anomalo in quota richiedono particolare cautela per chi si avventura in montagna. Gli escursionisti, specialmente quelli diretti verso creste e crinali, devono prestare massima attenzione alla stabilità del manto nevoso. Le alte temperature, unite agli accumuli di neve generati dal vento nei giorni scorsi, potrebbero infatti favorire situazioni di instabilità, aumentando il rischio di valanghe, in particolare nelle zone montuose dell’Abruzzo, ma non solo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

