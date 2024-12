Previsioni Meteo Umbria: neve possibile fino a quote collinari durante le festività natalizie

MeteoWeb

Le precipitazioni registrate ieri hanno portato benefici significativi in gran parte dell’Umbria, con accumuli rilevanti, specialmente nelle zone appenniniche del settore centro-settentrionale. Le nevicate sopra i 1000 metri si sono rivelate particolarmente preziose, contribuendo a rifornire le riserve idriche, una situazione che, per il periodo natalizio, non si osservava da diversi anni. La giornata odierna è stata caratterizzata da temperature tipicamente invernali, preludio a un ulteriore calo termico atteso nelle prossime ore.

Domani mattina sarà segnata da forti e diffuse gelate, con il cielo che inizierà a coprirsi progressivamente dalla metà della mattinata. Questo cambiamento sarà il segnale dell’approssimarsi di una nuova perturbazione proveniente da nord, destinata a interessare la regione entro la serata. Con l’arrivo delle prime precipitazioni, è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature durante la notte.

Secondo alcuni modelli previsionali, la mattinata di lunedì 23 dicembre potrebbe riservare sorprese nevose, con fiocchi che potrebbero spingersi fino a quote collinari. Questo scenario dipenderebbe dalla posizione del minimo depressionario, previsto nella zona del Conero. Tuttavia, è ancora necessaria una conferma su questa evoluzione, che sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

