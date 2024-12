Previsioni meteo Veneto: cielo sereno ma rischio nebbie in aumento

MeteoWeb

In questi giorni è presente sull’Europa centro-occidentale un robusto campo anticiclonico che porta un flusso settentrionale sull’Arco Alpino e occasionale presenza di foehn, aria piuttosto asciutta anche sulla pianura padano-veneta, e tempo molto stabile; sul Veneto dunque il cielo è spesso sereno, con temperature miti in montagna e diffusa inversione termica notturna su molte zone della pianura e nelle valli. All’inizio della settimana si avrà ancora stabilità, con clima un po’ più umido e aumento della probabilità di foschie/nebbie.

Pomeriggio/sera di Giovedì 26

Tempo stabile e ben soleggiato, con cielo sereno salvo qualche nube alta. Clima ventilato con venti in quota da nord-est, fino tesi/forti specie sulle Prealpi; sul Delta del Po e litorale meridionale moderati/tesi da nordest in attenuazione; sulla pianura interna perlopiù deboli settentrionali.

Venerdi 27

Cielo: Cielo da sereno a poco nuvoloso; nelle prime ore non esclusa qualche locale foschia o nebbia in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento sulle zone montane e pedemontane; sulla pianura stabili salvo modeste variazioni di carattere locale.

Venti: In quota in prevalenza moderati da nord-est; in pianura in prevalenza deboli occidentali, al mattino moderati da nord sulle zone più orientali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Sabato 28

Cielo: Fino al mattino parziale nuvolosità alta in transito da nord, poi dalle ore centrali cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più fredde non escluse locali foschie/nebbie sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale leggero aumento, salvo stabili sulla pianura sud-orientale.

Venti: In montagna deboli, occidentali al mattino, da nordovest al pomeriggio; in pianura deboli variabili in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 29

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; possibili locali foschie/nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature in lieve calo in montagna, in pianura stabili o in lieve aumento nelle minime.

Lunedi 30

Tempo ancora stabile, senza precipitazioni e con cielo sereno o poco nuvoloso; il calo della ventilazione con presenza di inversione termica porta un aumento della probabilità di nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Temperature stabili o in locale contenuto calo.

