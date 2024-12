Previsioni Meteo Veneto, circolazione ciclonica fino all’11 dicembre

MeteoWeb

La circolazione ciclonica che oggi sta portando precipitazioni e venti in Veneto tenderà ad attenuarsi, ma comunque persisterà fino a mercoledì 11 dicembre; col passar dei giorni diminuzione della probabilità di precipitazioni, poi dei venti e della nuvolosità e quindi anche delle temperature. Il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso solo giovedì 12, quando la circolazione sarà anticiclonica. Una depressione si isola domenica sul Nord Italia, con flusso di aria fredda dai nord est sul Veneto; fino alla mattina di lunedì saranno possibili residui fenomeni, poi, nonostante la circolazione ancora depressionaria, l’avvezione di aria più asciutta da est garantirà, almeno fino a giovedì, condizioni di tempo stabile, con temperature in linea con le medie stagionali o leggermente inferiori. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “nella seconda parte di domenica 8 ancora venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine e su pianura e costa, specie centro-meridionali, anche con forti raffiche. I venti più intensi sono previsti sulla costa centro meridionale e pianura limitrofa”.

Pomeriggio/sera di Domenica 8

Cielo coperto. Su pianura e Prealpi precipitazioni estese, da frequenti/moderate a discontinue/modeste andando dal Rodigino ai monti. Sulle Dolomiti precipitazioni sparse, brevi e modeste. Quota neve in prevalenza a 800/1000 metri. Temperature più alte sulla pianura e più basse sui monti rispetto a sabato, anche di molto; sopra la media salvo i valori pomeridiani sui monti, che saranno sotto la media, con differenze anche sensibili. Venti da nord-est, da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Lunedì 9

Cielo: Cielo in prevalenza coperto, a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-bassa (25-50%) per fenomeni discontinui a bassa (5-25%) per fenomeni brevi, modesti. Quota neve attorno a 900/1200 m.

Temperature: Sulla pianura di notte con andamento irregolare e di giorno in aumento, nelle valli in calo di notte e in aumento di giorno, in alta montagna con andamento irregolare. Differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori sotto la media in alta montagna e sopra la media altrove, anche di molto.

Venti: Da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Mare: Da molto mosso a mosso col passar delle ore.

Martedì 10

Cielo: Nuvolosità in diminuzione specie sui monti.

Precipitazioni: Su Rodigino e zone limitrofe probabilità medio-bassa (25/50%) di notte per modeste piogge sparse/discontinue e bassa (5-25%) di mattina per modeste piogge locali/brevi, per il resto assenti.

Temperature: Fino al mattino con andamento irregolare e di sera in calo rispetto a lunedì, con differenze anche sensibili e minime a tarda sera.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati, nella valli con direzione variabile e in quota da sud-est.

Mare: Mosso.

Mercoledì 11

Nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in calo.

Giovedì 12

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo sulla pianura e con andamento irregolare sui monti.

