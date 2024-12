Previsioni Meteo Veneto: deboli precipitazioni oggi, poi pressione in aumento

MeteoWeb

Domenica, l’arrivo di un impulso ciclonico dall’Atlantico settentrionale porterà in Veneto degli annuvolamenti e qualche debole precipitazione con fiocchi di neve fino a bassa quota. Al suo seguito la pressione sarà in aumento, ma si instaurerà un flusso di correnti forti settentrionali in quota, con Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana fino alle prime ore di mercoledì. Nei primi giorni della prossima settimana il tempo sarà stabile con cielo a tratti nuvoloso e clima freddo soprattutto di notte. Giovedì, un minimo di pressione in arrivo dalla penisola balcanica, potrebbe portare un rapido episodio perturbato, ma l’evoluzione è ancora incerta. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 22

Nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, soprattutto nella seconda parte della giornata. Possibili precipitazioni sporadiche e discontinue, anche con fiocchi di neve fino a bassa quota, dove saranno in prevalenza misti alla pioggia; gli accumuli attesi sono generalmente poco degni di nota, o al più scarsi in qualche valle prealpina e in generale fino a quote collinari. Temperature diurne in diminuzione. Venti in quota dai settori nord-occidentali inizialmente moderati, in intensificazione a fine giornata, quando le prime raffiche di Foehn potranno interessare le valli e la pedemontana; sul resto della pianura in prevalenza settentrionali moderati, a tratti tesi lungo la costa.

Lunedì 23

Cielo: Cielo in prevalenza sereno, a tratti nuvoloso per nubi da sottovento, salvo maggiori annuvolamenti sulle Dolomiti.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo locali residui fenomeni tra la notte e l’alba e possibile nevischio sulle Dolomiti fino a fondovalle.

Temperature: Minime in diminuzione in quota, stazionarie o in locale variazione altrove; massime in aumento in pianura e nelle valli, in diminuzione in quota.

Venti: In quota tesi/forti da nord-ovest; rinforzi di Foehn nelle valli e sulla pedemontana; sulle altre zone della pianura provenienti dai quadranti occidentali deboli o moderati, soprattutto verso sud.

Mare: Poco mosso.

Martedì 24

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura; poco o parzialmente nuvoloso in montagna, con maggiori addensamenti sulle Dolomiti.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di debolissime nevicate sulle Dolomiti settentrionali.

Temperature: In quota senza notevoli variazioni, nelle valli in aumento; in pianura minime in diminuzione, massime in ripresa.

Venti: In quota settentrionali tesi/forti, con raffiche di Foehn nelle valli e sulla pedemontana; in pianura moderati o a tratti tesi dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 25

Cielo poco nuvoloso per nubi medio-alte, senza precipitazioni. Temperature in montagna in rialzo, in pianura pressoché stazionarie le minime, in aumento le massime.

Giovedì 26

Tempo variabile, ma con evoluzione incerta che mostra al momento possibilità di modeste precipitazioni sparse, nevose fino a quote basse. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in diminuzione in pianura e nelle valli, in rialzo in quota.

