Previsioni Meteo Veneto: domani marcato rinforzo dei venti

MeteoWeb

“Venerdì 20 marcato rinforzo dei venti che saranno: forti settentrionali sulle zone montane, sia in quota che nelle valli e sulle zone pedemontane per forti raffiche di Foehn; forti da nord est sulle zone costiere e pianura limitrofa (Veneziano, Trevigiano meridionale, pianura sud orientale), anche con forti raffiche specie sulla costa meridionale. Attenuazione dal primo pomeriggio su costa e pianura limitrofa, dalla sera sulle zone montane e pedemontane“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il passaggio di una perturbazione da nord-ovest con aria abbastanza fredda in quota porta anche sulla nostra regione una temporanea fase molto nuvolosa con delle precipitazioni e scarsa escursione termica fino a venerdì mattina; le correnti nord-occidentali che seguono fanno alternare situazioni anticicloniche e saccature, i cui effetti sono condizionati dalla barriera alpina; a quel punto sul Veneto si incrementano gli spazi di sereno salvo variabilità da domenica e aumenta l’escursione termica soprattutto per un calo delle temperature minime; vento spesso dai quadranti settentrionali specie in quota, con temporanei rinforzi in particolare venerdì mattina e probabilmente anche lunedì“.

Oggi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con foschie anche dense a bassa quota; a partire dalle zone pianeggianti precipitazioni da sparse a diffuse, dapprima modeste e infine moderate con possibili occasionali rovesci in pianura; limite delle nevicate in abbassamento, da 1400-1700 m a 1000-1300 m circa sopratutto sulle Dolomiti e in serata; venti tesi da sud-ovest in quota, moderati verso sera sulla costa, da sud su quella meridionale e da nord-est su quella centro-settentrionale.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani nelle prime ore è atteso cielo da coperto a molto nuvoloso, poi variabilità con progressiva prevalenza degli spazi di sereno specie di sera.

Precipitazioni: Nelle prime ore da moderate a modeste con possibili locali rovesci in pianura, da diffuse a sparse, in successiva rapida cessazione; limite delle nevicate indicativamente a 600-900 m sulle Dolomiti e 800-1100 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime in calo, anche sensibile in quota, raggiunte di sera con delle gelate specie sulle zone montane; per le massime sono attese in quota diminuzioni, nelle valli valori stazionari o un po’ in aumento per Foehn, in pianura moderati aumenti.

Venti: In quota sostenuti, a tratti forti specie in mattinata, da nord sulle Dolomiti e da nord-est sulle Prealpi; nelle valli perlopiù dai quadranti nord-orientali, in alcuni casi deboli e in vari altri da moderati a temporaneamente sostenuti per Foehn; in pianura prevalentemente dai quadranti settentrionali, sull’entroterra deboli salvo locali episodi di Foehn sulla fascia pedemontana, sulle zone costiere tesi o localmente forti specie a sud di mattina e per il resto moderati, anche deboli dal pomeriggio a nord.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Sabato 21 cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche possibile modesto addensamento a tratti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Generale diminuzione delle minime, specie in quota; massime in diminuzione al più localmente moderata.

Venti: In quota, perlopiù moderati da nord-ovest; altrove deboli con direzione variabile, salvo residue fasi di moderato rinforzo dai quadranti settentrionali all’inizio sulla costa e di possibile locale Foehn a tratti nelle valli dolomitiche.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 22 tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più presenti dal pomeriggio in poi; probabile localmente un po’ di precipitazione nella seconda parte della giornata, con limite delle eventuali nevicate molto variabile e possibili episodi di nevischio fino a quote abbastanza basse; temperature minime sulle zone montane un po’ in aumento, su quelle pianeggianti stazionarie o in lieve calo; temperature massime stazionarie o un po’ in aumento ad ovest e ad alta quota, in moderata diminuzione altrove.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 23 è atteso cielo perlopiù parzialmente nuvoloso, salvo alcuni addensamenti sulle Dolomiti, ove a tratti è possibile qualche lieve nevicata; significativi rinforzi di vento da nord in quota, episodi di Foehn nelle valli, occasionalmente possibili anche fino alla fascia pedemontana; per le temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza riguardo alle massime di diminuzioni in alta quota e aumenti in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.