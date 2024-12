Previsioni Meteo Veneto, Immacolata con piogge diffuse e neve

MeteoWeb

Almeno fino a mercoledì 11 dicembre circolazione ciclonica per l’arrivo di una depressione da nord-ovest, che sul Veneto porterà precipitazioni, specie domenica. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che in particolare segnala “dalla tarda serata di sabato 7 e nella giornata di domenica 8 tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti, specie sulle Prealpi centro-occidentali e pianura centro-meridionale; nevicate in montagna fino a quote basse (in genere oltre i 600-900 metri di quota), possibili a tratti anche fino a qualche fondovalle prealpino più chiuso nella notte tra sabato e domenica. Domenica venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine e su pianura e costa, specie centro-meridionali, anche con forti raffiche”.

Pomeriggio/sera di Sabato 7

Nuvolosità in aumento fino a cielo ovunque coperto di sera, quando inizieranno modeste precipitazioni che entro fine giornata avranno interessato tutte le zone con quota neve in calo generalmente fino a 700/900 m. Le temperature rispetto a venerdì di pomeriggio avranno andamento irregolare e di sera saranno in aumento, con differenze anche sensibili; valori pomeridiani sotto la media e valori serali sopra la media, anche di molto.

Domenica 8

Cielo: Cielo coperto.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio probabilità alta (75-100%), saranno estese/frequenti specie nella prima metà di giornata. Di sera probabilità in diminuzione fino a bassa (5-25%), tenderanno a cessare quasi ovunque. Quota neve in calo fino a gran parte dei fondovalle dolomitici durante la notte, in lieve rialzo durante il giorno, attorno a 600/900 m su Prealpi ma a tratti localmente a fondovalle specie durante la notte, in generale lieve rialzo.

Temperature: Rispetto a sabato e alla media differenze anche sensibili; sulla pianura più alte specie nelle ore notturne, sui monti più alte nelle valli di notte e per il resto più basse.

Venti: Sulla pianura da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alla pedemontana; in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe fino al mattino da sud-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da est.

Mare: Da mosso a molto mosso col passar delle ore.

Lunedì 9

Cielo: Cielo in prevalenza coperto, a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge a tratti su Delta del Po e zone limitrofe e per qualche fiocco o qualche goccia sui monti.

Temperature: Di notte con andamento irregolare e di giorno in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord-est.

Mare: Da molto mosso a mosso col passar delle ore.

Martedì 10

Sulla pianura nuvoloso con qualche pioggia a tratti su Rodigino e zone limitrofe, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni, temperature in calo eccetto aumenti diurni sui monti.

Mercoledì 11

Nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.