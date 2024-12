Previsioni Meteo Veneto: maltempo nel weekend dell’Immacolata

MeteoWeb

“In quota nelle ore a cavallo tra mercoledì e giovedì transita da nord-ovest una moderata saccatura con aria fredda, segue la temporanea espansione di un campo anticiclonico centrato tra Nord Africa e Atlantico centrale, una più significativa saccatura con aria fredda e calo della pressione anche al suolo è attesa da nord-ovest nel fine settimana; per il Veneto ne consegue un periodo di tempo nel complesso variabile, con alcuni spazi di sereno più presenti fino a giovedì mattina e nubi più significative da sabato, quando si prevedono precipitazioni moderate ma temporaneamente anche abbastanza diffuse“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi variabilità, con tendenza a diminuzione della copertura nuvolosa e maggiori spazi di sereno sulle Dolomiti; di sera, specie in montagna, sono attese le temperature minime; non si escludono a tratti locali lievi piogge sulle zone pianeggianti.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi all’inizio e copertura un po’ più significativa di sera; nelle prime ore, possibili locali nebbie sulla pianura occidentale e in qualche valle prealpina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, salvo qualche contenuta controtendenza in quota.

Venti: In quota, da moderati settentrionali a tesi nord-occidentali; sulla costa inizialmente moderati nord-orientali, localmente anche tesi a sud, poi da moderati a deboli dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo prevalenza da nord-est e occasionali moderati rinforzi nella prima parte della giornata in pianura.

Mare: Inizialmente molto mosso a sud e mosso altrove, poi mosso al largo e poco mosso sottocosta.

Venerdì 6 cielo dapprima nuvoloso o molto nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso con crescenti schiarite; nelle ore più fredde, probabili parziali riduzioni della visibilità soprattutto sulla bassa pianura e in qualche valle prealpina.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più sporadicamente qualche goccia di pioggia sull’entroterra pianeggiante fino al primo mattino, nonchè qualche fiocco di neve in montagna.

Temperature: Per le minime attesi aumenti in montagna, contenute variazioni di carattere locale sulle zone pedemontane e di fondovalle, modeste diminuzioni altrove; riguardo alle massime, moderati aumenti in quota, contenute diminuzioni sulle zone pianeggianti e contenute variazioni di carattere locale nelle valli.

Venti: Perlopiù tesi da nord-ovest in quota, deboli od al più occasionalmente moderati con direzione variabile altrove.

Mare: In prevalenza da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 7 cielo nelle primissime ore nuvoloso, poi molto nuvoloso o coperto con foschie anche dense; precipitazioni fino a metà giornata assenti e poi da sparse a diffuse, con limite delle nevicate indicativamente a 700-1000 m sulle Prealpi e a gran parte dei fondovalle sulle Dolomiti; temperature minime senza notevoli variazioni in quota e in modesto aumento altrove, per le massime contenute variazioni di carattere locale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 8 atteso cielo generalmente coperto, con foschie anche dense; precipitazioni da diffuse a sparse, con limite delle nevicate indicativamente a 800-1100 m sulle Prealpi e a gran parte dei fondovalle sulle Dolomiti, comunque in diradamento; per le temperature minime contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevalgono diminuzioni in quota e aumenti sull’entroterra pianeggiante; per le temperature massime, prevale una diminuzione.

