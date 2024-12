Previsioni Meteo Veneto: neve a bassa quota per l’Immacolata

MeteoWeb

“Dalla serata di sabato 7 e nella giornata di domenica 8, tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti, specie su Prealpi centro-occidentali e pianura centro-meridionale, nevicate in montagna fino a quote basse (in genere oltre i 600-900 m di quota), a tratti anche fino a qualche fondovalle prealpino. Domenica venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine e su pianura e costa, specie centro-meridionali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Venerdì il vasto campo anticiclonico centrato tra Nord Africa e Atlantico centrale, determina sulla regione tempo stabile. Da sabato si approfondirà una saccatura in ingresso da nord-ovest, associata ad aria fredda e ad un calo della pressione anche al suolo; sul Mediterraneo si instaurerà un’ampia circolazione ciclonica fino ai primi giorni della prossima settimana, con minimo che da lunedì tenderà a spostarsi sul Mediterraneo occidentale. Sul Veneto a partire dalla serata di sabato, sono attese precipitazioni, che diverranno diffuse domenica, con nevicate anche consistenti in montagna, associate ad un marcato rinforzo dei venti a tutte le quote. Lunedì saranno ancora probabili residue precipitazioni sparse, mentre martedì interesseranno esclusivamente le zone montane, con deboli nevicate“.

Oggi sulle zone montane cielo sereno o poco nuvoloso salvo sui settori dolomitici più settentrionali, interessati da nubi irregolari associate a burrasche di neve. In pianura ampi tratti soleggiati sui settori più settentrionali, altrove iniziale nuvolosità bassa stratiforme, con tendenza ad attenuazione nel corso del pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso; non si escludono locali riduzioni della visibilità dopo il tramonto. Temperature massime in aumento sulle zone montane, in calo in pianura. Venti in quota in rinforzo da nord-ovest, fino a risultare anche forti alle quote più alte, con possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle; in pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso al mattino cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, nel corso del pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: Fino a metà pomeriggio generalmente assenti o al più primi deboli fenomeni ad ovest, poi da sparse a diffuse entro fine giornata. Il limite neve scenderà fino a 600-900 m sulle Dolomiti ed a 700-1100 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime in diminuzione sui settori orientali, stazionarie altrove, con diffuse gelate; massime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna.

Venti: In pianura da nord-est deboli al mattino, da moderati a tesi nel corso del pomeriggio/sera; sul Delta del Po prevarranno venti di Scirocco da moderati a tesi in serata, con probabili forti raffiche a fine giornata. In quota inizialmente tesi da nord, in successiva rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Mare: Da calmo a poco mosso in serata, fino a divenire mosso a fine giornata.

Domenica 8 tempo perturbato con cielo coperto.

Precipitazioni: Diffuse già dalla notte e per buona parte della giornata, con locali rovesci, sparse verso fine giornata in pianura. Limite neve in calo fino a gran parte dei fondovalle dolomitici durante la notte, in lieve rialzo in giornata; sulle Prealpi sarà inizialmente intorno ai 600-1100 m in lieve rialzo in seguito.

Temperature: Minime in generale aumento, anche marcato in pianura; massime in calo, stazionarie o in locale aumento sulla costa.

Venti: In quota moderati/tesi dai quadranti orientali; in pianura venti da nord-est tesi, a tratti forti su costa e pianura orientale al mattino, moderati nell’entroterra.

Mare: Da molto mosso a mosso.

Lunedì 9 al mattino in prevalenza nuvoloso, per nuvolosità stratiforme, probabili parziali schiarite nel pomeriggio/sera. In mattinata saranno ancora probabili fasi di precipitazioni sparse e discontinue, in particolare su costa e pianura meridionale, altrove deboli. Nel pomeriggio precipitazioni generalmente assenti in pianura, mentre continueranno in maniera debole in montagna. Limite della neve intorno ai 1000-1300 m. Temperature stazionarie o in lieve aumento in montagna; in pianura minime stazionarie, massime in ripresa. Permarranno venti da nord-est tesi sulla costa, moderati nell’entroterra; in quota moderati/tesi dai quadranti orientali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 10 giornata in prevalenza nuvolosa, salvo possibili parziali schiarite sulla pianura meridionale. Precipitazioni generalmente assenti in pianura mentre sulle zone montane saranno probabili deboli nevicate per buona parte della giornata. Limite della neve oltre i 1100/1400 m. Venti in quota moderati orientali; sulla costa permangono venti tesi da Nord-Est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.