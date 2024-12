Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile con nebbie e foschie a Capodanno

MeteoWeb

Fino a mercoledì 1 gennaio, il Veneto si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea: il tempo sarà stabile con marcata inversione termica notturna e formazione di foschie e nebbie in pianura soprattutto nelle ore più fredde. Da giovedì 2, la pressione sarà in diminuzione per l’avvicinamento di una saccatura da nord-ovest che porterà degli annuvolamenti e qualche precipitazione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che evidenzia in particolare “tra la sera di martedì 31 e il mattino di mercoledì 1 la concomitanza di alcune nebbie in pianura (specie sulle zone centro meridionali) e di temperature inferiori allo zero potrà determinare localmente la deposizione di brina/ghiaccio anche sul manto stradale”.

Pomeriggio/sera di Martedì 31

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento in pianura, dove, dopo il tramonto si formeranno anche foschie e nebbie soprattutto sulle zone meridionali. Temperature diurne in diminuzione rispetto a lunedì; alla sera diffuse gelate anche in pianura con formazione di ghiaccio al suolo. Venti in quota deboli occidentali, altrove deboli variabili.

Mercoledì 1

Cielo: In montagna in prevalenza sereno o poco nuvoloso specie a fine giornata, salvo foschie e nebbie nei fondovalle specie nelle ore più fredde. In pianura nuvolosità bassa in intensificazione ed estensione nel corso della giornata, con foschie e nebbie specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di deboli pioviggini in pianura a tarda sera.

Temperature: Minime in diminuzione in montagna, senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura, specie sulle zone nord-orientali; massime prevalentemente in diminuzione, salvo lungo la costa e sulla pianura meridionale e occidentale, dove saranno stazionarie o in lieve rialzo.

Venti: In quota occidentali, inizialmente deboli/moderati, in intensificazione fino a tesi in serata. Altrove variabili, in prevalenza deboli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 2

Cielo: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Non escluse deboli pioviggini intermittenti in pianura e, soprattutto dal tardo pomeriggio sera, qualche fiocco di neve in montagna.

Temperature: In aumento in pianura, in calo sulle zone montane.

Venti: In quota moderati/tesi occidentali; altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 3

Tra la notte ed il primo mattino cielo molto nuvoloso con possibili modeste precipitazioni, nevose in montagna; nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni e e nuvolosità in diradamento a partire dalle zone settentrionali. Temperature minime in diminuzione massime in aumento in pianura.

Sabato 4

Cielo sereno. Temperature in diminuzione.

