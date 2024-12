Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile grazie all’anticiclone

MeteoWeb

Gran parte d’Europa è interessata da un robusto campo anticiclonico, che sul Veneto porta un periodo di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno con buona visibilità; da lunedì 30 dicembre, probabile ritorno di nebbie anche estese in pianura e in qualche fondovalle. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto. Ecco i dettagli per i prossimi giorni.

Pomeriggio/sera di Sabato 28

Cielo in prevalenza sereno; locali banchi di nebbia in pianura dopo il tramonto. Temperature massime in aumento, con valori molto miti per il periodo in quota. Venti sulla pianura centro meridionale deboli occidentali, altrove deboli variabili. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali.

Domenica 29

Cielo: Cielo sereno; nelle ore più fredde probabili locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo in quota e sulla pianura meridionale, altrove senza notevoli variazioni o in locale aumento sulle Prealpi. Massime stazionarie in pianura, in calo in montagna.

Venti: In pianura deboli occidentali sui settori centro-meridionali, altrove deboli variabili. In quota deboli settentrionali.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 30

Cielo: Iniziali nebbie in pianura e qualche fondovalle in successivo diradamento ed in nuova formazione dopo il tramonto. Per il resto della giornata prevarrà il sole.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale lieve calo, salvo locale stazionarietà di entrambi i valori.

Venti: In pianura deboli variabili. In quota deboli settentrionali, tendenti a ruotare da sud-ovest a fine giornata.

Mare: Calmo.

Martedì 31

Sulla pianura estese foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore centrali ed in nuova intensificazione dopo il tramonto. Altrove cielo sereno, salvo nebbie in qualche valle prealpina nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in generale diminuzione. Venti in quota deboli/moderati occidentali, deboli variabili in pianura.

Mercoledì 1

Foschie e nebbie estese in pianura, in parziale dissolvimento durante le ore centrali. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo probabili nebbie in qualche fondovalle nelle ore più fredde, a tratti parzialmente nuvoloso, per passaggi di velature, anche spesse, nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento sulla pianura centro-meridionale, stazionarie altrove; in calo in montagna. Temperature massime in calo, salvo stazionarietà dei valori in quota e locali aumento sulla pianura meridionale. Venti deboli variabili in pianura; deboli occidentali in quota.

