Previsioni Meteo Veneto: torna la nebbia a bassa quota

“Gran parte d’Europa è interessata da un robusto campo anticiclonico, che in particolare sul Veneto porta un periodo di tempo stabile con cielo spesso sereno e probabile ritorno di nebbie a bassa quota specie dall’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, per qualche velatura più che altro a fine giornata; temperature diurne rispetto a giovedì sulle zone montane e pedemontane in aumento, altrove pressochè stazionarie salvo qualche leggero aumento a nord-est e qualche lieve diminuzione a sud.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in genere sereno, salvo al più qualche nube alta nelle prime ore; non si escludono occasionali banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla bassa pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Un po’ in aumento, salvo locali modeste controtendenze specie riguardo ai valori minimi in pianura.

Venti: Deboli con direzione variabile, salvo qualche fase di locale moderato rinforzo dai quadranti occidentali più che altro nelle prime ore sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, comunque con un moto ondoso meno significativo sottocosta e a nord.

Domenica 29 cielo sereno; possibili locali nebbie sulla bassa pianura nelle prime ore, in generale diradamento diurno già dalla mattinata ma in probabile estensione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone montane in lieve diminuzione salvo locali leggere controtendenze delle minime sulle Prealpi, sulle zone pianeggianti contenute variazioni di carattere locale.

Venti: Generalmente deboli, in prevalenza dai quadranti nord-occidentali, ma a tratti con direzione variabile in pianura e nelle valli.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso al largo fino alle ore centrali.

Lunedì 30 cielo sereno, ma con delle nebbie sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde, occasionalmente piuttosto persistenti anche nel resto della giornata; temperature in diminuzione, almeno localmente moderata.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 31 è atteso cielo sereno, ma con delle nebbie sulle zone pianeggianti e in qualche valle prealpina, in diradamento almeno parziale durante le ore diurne; temperature in moderata diminuzione soprattutto riguardo ai valori massimi.

