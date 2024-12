Previsioni Meteo Veneto, Natale con venti forti nelle zone montane

MeteoWeb

L’area depressionaria che ha caratterizzato i giorni scorsi lascia spazio all’espansione di un deciso campo anticiclonico dal vicino Atlantico verso l’Europa, preceduto da significative correnti settentrionali; sul Veneto, quindi, si prospettano giornate prevalentemente serene con iniziali episodi di Foehn soprattutto nelle valli e sulla fascia pedemontana, seguiti da una ventilazione meno significativa e da una graduale ripresa delle temperature specie in quota. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “fino alle prime ore di mercoledì 25 venti settentrionali ancora a tratti forti sulle zone montane in quota (specie sulle Prealpi centro occidentali), localmente anche nelle valli e sulle zone pedemontane (specie centro occidentali) per raffiche di Foehn”.

Pomeriggio/sera di Martedì 24

Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso, salvo a tratti qualche modesto addensamento sulle Dolomiti specie a nord; temperature diurne in aumento rispetto a lunedì soprattutto sulle zone centro-occidentali e pedemontane; venti in quota da forti a tesi nord-orientali, nelle valli in qualche momento deboli con direzione variabile e più spesso moderati o a tratti localmente tesi per Foehn; sulla pianura venti perlopiù dai quadranti settentrionali, in genere deboli, ma a tratti moderati ad ovest e sulla fascia pedemontana anche per Foehn.

Mercoledì 25

Cielo: Cielo generalmente sereno, salvo locali modesti addensamenti nelle prime ore sulle Dolomiti settentrionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime un po’ in diminuzione, salvo locali lievi controtendenze; massime in aumento sulle zone montane, senza notevoli variazioni su parte di quelle pedemontane e costiere, in diminuzione altrove.

Venti: In quota da nord-est, a tratti moderati e a tratti tesi o localmente forti; sulle zone costiere dai quadranti settentrionali, da localmente deboli a moderati andando da nord a sud; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte nelle valli ed occasionalmente sulla fascia pedemontana alcuni episodi di Foehn specie nelle prime ore.

Mare: In prevalenza poco mosso a nord e mosso a sud.

Giovedì 26

Cielo: Cielo da sereno ad occasionalmente poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di aumenti riguardo alle massime sulle zone montane.

Venti: In quota da nord-est, a tratti moderati e a tratti tesi o localmente forti più che altro sulle Prealpi; sulle zone costiere in genere dai quadranti settentrionali, perlopiù moderati a sud e deboli a nord; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte nelle valli qualche possibile episodio di residuo Foehn nelle prime ore.

Mare: Fino al pomeriggio mosso, anche molto mosso al largo, tendente di sera a divenire poco mosso.

Venerdì 27

Cielo in genere sereno, occasionalmente poco nuvoloso; per le temperature sulle zone montane e pedemontane prevale un aumento al più moderato, altrove sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Sabato 28

Cielo sereno o poco nuvoloso; temperature minime in aumento localmente anche moderato salvo occasionali lievi controtendenze, massime un po’ in diminuzione nelle valli e in aumento al più contenuto altrove.

