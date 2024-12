Prima neve sui monti della Sardegna, temperature in picchiata | FOTO

MeteoWeb

Come previsto, la prima neve della stagione ha imbiancato le vette più alte della Sardegna, in particolare sui monti del Gennargentu. Una coltre di almeno 10 cm si è depositata a partire dai 1500 metri di altitudine nei territori di Fonni e, in parte, di Desulo, in provincia di Nuoro. Secondo i dati della stazione meteo di BakuMeteo, che ha immortalato l’evento con diverse webcam, la nevicata è iniziata copiosa durante la notte.

La neve è stata accompagnata da un intenso vento di maestrale, con raffiche che hanno raggiunto i 100 km/h nell’Oristanese e gli 85-90 km/h lungo la costa nord-occidentale e sui rilievi. Sulla strada statale 389, nel tratto tra Fonni e Desulo (chilometri 20-40), la situazione è sotto controllo grazie all’intervento della Polizia Stradale di Nuoro e all’azione dei mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia. Al momento, non si registrano particolari criticità.

L’arrivo del fronte artico ha provocato un notevole abbassamento delle temperature. Sui rilievi più alti del Nuorese, questa mattina, si sono toccati i -5°C, per poi stabilizzarsi intorno ai -2°C. Anche altrove nell’isola si registra un calo termico: +3°C a Nuoro, +6°C a Sassari, +8°C a Oristano.

