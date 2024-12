Il nuovo programma di monitoraggio integrato delle foreste e dell’ambiente: la presentazione delle nuove tecnologie

MeteoWeb

Il 9 dicembre alle ore 9:00 presso Palazzo Valentini a Roma sarà presentato “SMART FOREST MONITORING“, il nuovo programma di monitoraggio integrato delle foreste e dell’ambiente attraverso le nuove tecnologie realizzato per consentire in maniera altamente innovativa il monitoraggio delle foreste, comprese quelle urbane, realizzato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, il CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) ed una delle più importanti e autorevoli università del mondo, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston.

“Prosegue, dunque, con successo il cammino di “SMART FOREST MONITORING” all’insegna della tutela delle foreste e, più in generale, dell’ambiente. Attraverso un percorso che fece una prima tappa importante a Boston nel dicembre dello scorso anno, con il workshop “SMART FOREST IN SMART CITIES” al quale presero parte i Carabinieri con una delegazione guidata dal Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), si è giunti alla recente partecipazione al “Maker Faire Rome” di ottobre con la presentazione del “Greenery Scanner” per il monitoraggio dello stato di salute del verde urbano”, si legge nel comunicato.

