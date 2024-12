Proteina GAME15: il segreto per rendere le piante più resistenti agli insetti

MeteoWeb

Una proteina denominata GAME15 potrebbe essere la chiave per comprendere come le piante, come le patate, riescano a difendersi naturalmente da vari tipi di insetti. Questa scoperta, che apre la strada a potenziali modifiche genetiche di altre specie vegetali per conferire loro questa resistenza, è il frutto di uno studio condotto dall’University of California – Riverside e pubblicato sulla rivista Science.

Secondo i ricercatori, GAME15 è fondamentale per il meccanismo di difesa delle piante della famiglia delle Solanaceae, come le patate, che utilizzano questa proteina per produrre molecole protettive chiamate glicoalcaloidi steroidei (SGA). Sebbene in passato siano stati compiuti significativi progressi nella comprensione della sintesi e delle funzioni degli SGA, il percorso biosintetico completo per la loro produzione era rimasto in gran parte sconosciuto.

Adam Jozwiak, dell’University of California – Riverside, e il suo team hanno identificato GAME15 come l’anello mancante nella biosintesi degli SGA. Grazie ad un’analisi filogenetica, gli scienziati hanno scoperto che GAME15 si è evoluto da macchinari della parete cellulare in una glucuronosiltransferasi del reticolo endoplasmatico. Questa proteina lega l’acido glucuronico al colesterolo e agisce come una sorta di “impalcatura” per altri enzimi nel percorso biosintetico degli SGA.

Ulteriori esperimenti hanno dimostrato l’importanza cruciale di GAME15: silenziando questa proteina, i ricercatori hanno osservato l’eliminazione della produzione di SGA, rendendo le piante vulnerabili ai parassiti. Questa evidenza ha confermato l’essenzialità di GAME15 nel processo che porta alla produzione degli SGA e, di conseguenza, nel rafforzamento della difesa naturale delle piante contro gli insetti.

L’importanza di questa scoperta è significativa per la ricerca in campo agricolo, poiché potrebbe portare a sviluppare piante geneticamente modificate per resistere meglio a parassiti e insetti, riducendo così la necessità di pesticidi.

