Proteste per il clima in Germania: pene detentive per gli attivisti

Attivisti di Last Generation condannati a pene detentive in Germania. In particolare, il tribunale distrettuale di Niebüll (distretto della Frisia settentrionale) ha emesso la sentenza contro sei membri del gruppo di attivisti climatici, che si era reso protagonista di una protesta all’aeroporto di Sylt, causando danni per oltre un milione di euro. La corte ha condannato due membri a pene detentive di sei e sette mesi ciascuno, senza condizionale. Altri due attivisti coinvolti dovranno pagare multe rispettivamente di 2.100 euro e 1.600 euro.

La Procura aveva chiesto, tra l’altro, una condanna a cinque mesi di reclusione per due imputate di età compresa tra 22 e 24 anni. Uno degli imputati era già stato condannato per altri crimini, tra cui un attacco con vernice alla Porta di Brandeburgo a Berlino.

