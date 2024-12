Come sta Re Carlo? Le ultime novità sulla sua salute e sulle cure contro il cancro

MeteoWeb

Fonti di Buckingham Palace hanno confermato che il trattamento contro il cancro di Re Carlo proseguirà nel 2025. Secondo quanto riportato da Sky News, il ciclo di cure sta producendo risultati positivi e viene gestito come una condizione controllata. Nonostante ciò, il sovrano mantiene un programma fitto di impegni pubblici, inclusi eventi durante il periodo natalizio, alimentando un senso di ottimismo sulla sua salute. La decisione di rendere pubblica la diagnosi è stata presa personalmente dal diretto interessato, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire supporto a chi affronta una situazione simile.

Tuttavia, Re Carlo ha scelto di non specificare il tipo di cancro, per non distogliere l’attenzione dall’importanza di altre forme della malattia. Inoltre, i dettagli sui trattamenti ricevuti rimangono privati, anche se il Re è stato spesso visto a Londra per appuntamenti medici.

Supporto e consapevolezza

Dame Laura Lee, amministratore delegato della charity per il supporto ai malati di cancro Maggie’s, ha sottolineato: “abbiamo immunoterapia, chemioterapia, chirurgia, terapia ormonale: ci sono molteplici modalità di trattamento. Non è sorprendente che il ciclo di cure sia continuo”, ha spiegato. Dame Laura ha anche elogiato l’approccio aperto del Re verso il tema del cancro. “Questo approccio ha avuto un impatto molto positivo per la comunità dei malati di cancro”, ha aggiunto.

Impegni pubblici e ottimismo

Prima della pausa natalizia, il Re ha partecipato a un evento a Waltham Forest, incontrando volontari, giovani, rappresentanti dei servizi di emergenza e membri delle comunità di fede. La visita è stata un’occasione per ringraziare coloro che hanno risposto con solidarietà agli episodi di violenza scoppiati durante l’estate, celebrando lo spirito comunitario del quartiere, che è stato riconosciuto come “Borough of Sanctuary”.

Le fonti reali hanno inoltre anticipato che il 2025 vedrà il ritorno del monarca a un programma completo di doveri pubblici, includendo eventi nazionali e internazionali. Al termine del loro recente tour in Australia e Samoa, un funzionario del palazzo ha dichiarato che il viaggio ha avuto un effetto positivo sull’umore e sul recupero del Re.

