Repubblica Ceca, approvato il piano nazionale per il clima e l’energia: cosa prevede il documento

Il governo ceco ha approvato il Piano Nazionale per il clima e l’energia (NKEP), che delinea gli scenari per lo sviluppo del settore energetico del paese in relazione agli impegni europei entro il 2030. Tra gli obiettivi chiavi del NKEP ci sono la sicurezza dell’approvazione energetica, l’accessibilità dei prezzi e la sostenibilità ambientale, con un focus sulla riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Il documento prevede l’eliminazione graduale del carbone entro il 2033, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il risparmio energetico. Rilevante l’impiego dell’energia nucleare nel mix energetico. Fino al 2030 la sua quota sarà di circa il 44%. Grazie alla costruzione di nuovi reattori, si prevede un aumento fino al 68% nel 2040.

