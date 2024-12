MeteoWeb

L’allerta smog cessa in Emilia-Romagna da domani, 7 dicembre, e almeno fino a lunedì 9, quando è atteso il nuovo bollettino dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae). Rientrano le misure emergenziali che fino a oggi sono in vigore nelle province di Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia. Il resto del territorio aveva già il bollino “verde”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.