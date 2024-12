Rientri e vacanze, il traffico va in tilt a Firenze: città paralizzata

MeteoWeb

Un rientro terribile per gli abitanti di Firenze in questo ultimo giorno lavorativo della settimana che precede il Natale. Tra rientri da lavoro e vacanze, il traffico è andato in tilt questa sera nel capoluogo toscano, con enormi code che hanno provocato grossi disagi a partire dalle 17:30. Il traffico è rimasto bloccato in diverse zone della città, soprattutto della zona Nord. Criticità a Novoli, viale Guidoni, Peretola, l’ingresso e l’uscita della autostrada A11 Firenze Mare, Sesto Fiorentino, come riporta “La Nazione”. Gli automobilisti si sono sfogati sui social: “oggi la situazione è veramente terribile”, “da 2 ore sono fermo sul raccordo”, “per fare 4km ci ho messo un’ora e mezzo”, sono alcuni dei commenti.

