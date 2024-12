Rigopiano, accolte le richieste del Pg alla Cassazione: appello bis per i dirigenti della Regione

MeteoWeb

I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno accolto la richiesta del Pg, sulla posizione dei dirigenti della Regione Abruzzo, che andranno a processo, riformando parzialmente la sentenza d’Appello in merito alla tragedia dell’Hotel Rigopiano, investito da una valanga il 18 gennaio 2017, in cui morirono 29 persone. Insieme ai 6 dirigenti della Regione, che erano stati assolti nei due precedenti gradi di giudizio, andrà a processo anche l’ex sindaco di Farindola, Lacchetta. L’Appello bis, davanti ai giudici del tribunale di Perugia, sarà per gli allora dirigenti regionali Carlo Giovani, Carlo Visca, Pierluigi Caputi, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio e Vincenzo Antenucci.

In secondo grado, vi furono 8 condanne e 22 assoluzioni ed erano state confermate le pene, a tre anni e quattro mesi ai dirigenti della Provincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, sei mesi al tecnico Giuseppe Gatto e all’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso, ad un anno e otto mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, a un anno e quattro mesi all’ex capo di gabinetto della Prefettura, Leonardo Bianco e due anni e otto mesi all’ tecnico del comune di Farindola, Enrico Colangeli.

Diventa definitiva la condanna ad 1 anno 8 mesi per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo. L’ex prefetto è accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. Confermata la condanna all’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso.

Familiari delle vittime: “oggi qualcosa ci è stato dato”

‘‘Oggi qualcosa ci è stato dato, rispetto a quello che ci era stato tolto in primo e secondo grado. Siamo soddisfatti per la sentenza, ora vedremo a Perugia cosa succederà’‘, dicono i familiari delle vittime della strage di Rigopiano dopo la sentenza dei giudici della Cassazione.

‘‘Per noi parti civili è un risultato grandioso, per una volta la Cassazione – dice all’Adnkronos l’avvocato Massimiliano Gabrielli, uno dei legali di parte civile – ha garantito uno scampolo di giustizia in più ai familiari delle vittime: il nuovo processo nei confronti dei dirigenti della Regione e la contestazione del reato di disastro ci garantisce la salvezza dalla prescrizione di tutti gli altri reati, come l’omicidio colposo, ed un vero responsabile civile per i risarcimenti del danno a favore delle vittime”.

