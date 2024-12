La risposta piccata a Trump: idee chiare sul Canale di Panama 

MeteoWeb

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha pubblicato un video in cui dichiara che “ogni metro quadrato del canale appartiene a Panama e continuerà ad appartenere” al suo Paese. Senza fare il nome di Donald Trump, che aveva in precedenza ribadito la possibilità che il Canale di Panama potesse tornare sotto controllo statunitense, Mulino ha affrontato le lamentele del futuro presidente Usa sull’aumento delle tariffe per le navi che attraversano il canale, affermando che esse sono stabilite da esperti che tengono conto dei costi operativi e dei fattori di domanda e offerta.

“Le tariffe non sono stabilite in base a un capriccio”, ha detto Mulino, osservando poi che Panama ha ampliato “di propria iniziativa” il canale nel corso degli anni per aumentare il traffico navale. Mulino ha poi aggiunto che gli aumenti delle tariffe di navigazione aiutano a pagare i miglioramenti infrastrutturali. “I panamensi possono avere opinioni diverse su molte domande”, ha detto Mulino, “ma quando si tratta del nostro canale e della nostra sovranità, ci uniremo tutti sotto la nostra bandiera panamense”.

