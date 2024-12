Risveglio gelido in Piemonte, temperature minime glaciali | DATI

MeteoWeb

Risveglio gelido in questo 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in Piemonte, caratterizzato da temperature minime decisamente glaciali registrate durante la notte, specialmente nella zona dell’Astigiano. Il freddo pungente ha fatto segnare valori davvero notevoli, tra cui spiccano i -9°C a Capriglio e i -8°C rilevati a Castell’Alfero, in provincia di Asti. Anche altre località della regione hanno registrato temperature molto basse, come i -6°C a Nizza Monferrato, San Damiano d’Asti, sempre nell’Astigiano e Baldissero d’Alba, quest’ultima in provincia di Cuneo. Questa mattinata si presenta come una delle più fredde di questo periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.