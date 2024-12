Roma, donna morta per albero crollato per il maltempo: indagato un funzionario del Campidoglio

MeteoWeb

A meno di una settimana dalla morte di Francesca Ianni, la mamma di tre bimbi uccisa a Roma nei giorni scorsi da un albero caduto all’interno di un parco a Colli Aniene durante un’ondata di maltempo, c’è un indagato nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma. Si tratta di un responsabile del Servizio Giardini del Campidoglio. I magistrati di piazzale Clodio subito dopo la tragedia hanno avviato indagini per omicidio colposo e affidato gli accertamenti anche ai carabinieri forestali per analizzare l’intera area del parco con l’obiettivo di ricostruire le cause del crollo del pioppo e verificare eventuali responsabilità nella manutenzione degli alberi.

La mattina del 23 dicembre Francesca aveva portato i tre figli al parco Livio Labor e mentre chiacchierava con una amica, seduta con lei su una panchina, è stata travolta da un pioppo di circa 20 metri crollato improvvisamente anche a causa del forte vento. E’ morta così, a soli 45 anni, davanti ai figli di 12, 10 e 7 anni. La sua amica è rimasta gravemente ferita e portata d’urgenza in ospedale, dov’è stata sottoposta a un intervento. Francesca Ianni viveva da qualche tempo a Bruxelles con la famiglia ed era tornata in Italia per le festività di Natale. Era una docente di ruolo e a Roma aveva insegnato in alcune scuole superiori. L’albero che ha ucciso la 45enne è caduto “sicuramente” per un colpo di vento “oggi particolarmente forte“, aveva detto quel giorno l’assessore capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, recandosi sul luogo della tragedia.

Ma la pianta aveva radici che “sono state tagliate presumibilmente in occasione dei lavori stradali risalenti a più di 10 anni fa” e una parte di queste “risulta completamente secca“, aveva aggiunto spiegando che il “pioppo cipressino all’ispezione visiva non mostrava segni di cedimento né di problematiche particolari e aveva una chioma in stato vegetativo“. Dolore e sgomento tra i familiari e gli amici di Francesca che oggi le hanno dato l’ultimo saluto. “La nostra comunità scolastica piange la tragica scomparsa di Francesca Ianni – ha scritto nei giorni scorsi in un post l’associazione dei genitori della scuola Falcone e Borsellino, frequentata dai figli della donna prima del trasferimento all’estero – Era una persona autentica, impegnata a rendere la scuola dei suoi figli un luogo inclusivo, aperto e in armonia con il quartiere e il territorio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.