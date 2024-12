Roscosmos accelera lo sviluppo del razzo Angara-A5M | FOTO

MeteoWeb

L’industria aerospaziale russa sta lavorando alla produzione del razzo Angara-A5M, una versione modernizzata del vettore pesante Angara-A5. L’Agenzia Roscosmos ha riportato che i tecnici sono impegnati nella realizzazione dei componenti per i primi 2 modelli di volo e per le unità destinate ai test, utilizzati per sviluppare e validare tecnologie di produzione avanzate.

L’aggiornamento del razzo si concentra sull’aumento delle sue prestazioni energetiche, essenziali per il lancio di satelliti di grandi dimensioni, moduli della futura stazione orbitale russa e veicoli spaziali con equipaggio. Tra le principali innovazioni figurano l’integrazione dei nuovi motori RD-191M, caratterizzati da una maggiore spinta, e l’adozione di sistemi di bordo di ultima generazione. Il design della Angara-A5M beneficerà anche di tecnologie avanzate di fabbricazione, come la riduzione del peso delle strutture principali.

