La Russia avvia la fornitura a scopo umanitario dell’energia elettrica all’Abkhazia: il motivo

La Russia ha avviato una fornitura umanitaria di energia elettrica all’Abkhazia a partire da oggi. Lo ha annunciato il primo vicepremier e ministro dell’Energia e dei Trasporti abkhazo, Dzhansukh Nanba, come riferito dall’Agenzia per le informazioni su petrolio e gas (Angi) russa. Un limite di elettricità di 327 milioni di kilowattora dovrebbe essere sufficiente per gennaio e febbraio. Attualmente l’Abkhazia ha in programma lo stop della produzione elettrica per quattro ore al giorno, due di notte e due durante il giorno. Da novembre ad aprile, l’Abkhazia fa i conti con un deficit di produzione che è costretta a colmare con l’importazione di energia .

