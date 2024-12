Russia e Pakistan in contatto per le forniture di petrolio: le questioni chiave

MeteoWeb

Russia e Pakistan stanno collaborando per stabilire un meccanismo di pagamento appropriato per le forniture di petrolio. Lo ha dichiarato il ministro dell’energia pakistano, Awais Leghari, in un’intervista con l’agenzia di stampa russa TASS. “Stiamo lavorando da molto tempo alle forniture di petrolio al Pakistan. Di recente sono state completate alcune transazioni sia nel settore statale che in quello privato”, ha affermato il ministro. Leghari ha osservato che al momento le parti stanno valutando la possibilità di ulteriori forniture, ma le questioni chiave sono i costi finanziari aggiuntivi relativi al petrolio e la legittimità dei meccanismi di pagamento. “Ora entrambe le parti stanno lavorando per risolvere questi problemi e ci aspettiamo una rapida risoluzione”, ha spiegato. “Il Pakistan ha delle relazioni forti e importanti con alcuni dei nostri partner di sviluppo internazionale, quindi vogliamo assicurarci di trovare un modo che non violi alcun obbligo legale e globale a cui ci siamo impegnati”, ha detto ancora il ministro.

“Riteniamo che con la Russia abbiamo ancora ampie opportunità di cooperazione economica attraverso queste transazioni, ma ora è un po’ prematuro discutere la portata della soluzione trovata e come si svilupperà”, ha concluso Leghari.

