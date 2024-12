Russia, i ricavi da petrolio e gas in aumento: il rapporto sul periodo gennaio-novembre 2024

MeteoWeb

Nel periodo gennaio-novembre 2024 le entrate del bilancio russo dal settore petrolifero e del gas sono aumentate del 25,7% su base annua, a 10,3 trilioni di rubli (103 miliardi di dollari), mentre le entrate del bilancio non petrolifero e del gas sono aumentate del 25,8%, a 22,3 trilioni di rubli (223 miliardi di dollari). Lo riporta il Ministero delle Finanze russo sul suo sito web. Un aumento delle entrate petrolifere e del gas è dovuto in gran parte alla crescita dei prezzi del petrolio russo. “Nel frattempo – si legge sul sito del Ministero -, le entrate petrolifere e del gas erano ad un livello superiore al loro importante di base e, in conformità con i parametri delle prospettive di sviluppo sociale ed economico, si prevede anche un eccesso stabile delle entrate petrolifere e del gas rispetto al loro importo di base entro la fine dell’anno”.

Secondo il rapporto, “il volume e la traiettoria delle maggiori entrate fiscali non petrolifere e del gas nel periodo gennaio-novembre di quest’anno dimostrano un notevole eccesso di dinamiche considerate nella legge di bilancio. Le entrate del bilancio federale derivanti dal settore non petrolifero e del gas sono ammontati a 22.309 miliardi di rubli, con un aumento del 25,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

