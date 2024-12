Russia-Ucraina: l’Aiea invia specialisti in cinque centrali nucleari

MeteoWeb

L’agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha inviato specialisti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata in Ucraina ma sotto il controllo delle forze russe, nonché alla centrale nucleare di Khmelnitsky, Rivne, Juznoukrainsk e Chernobyl per valutare la situazione. Si riferisce l’Aiea in una nota pubblicata sul suo sito web. Gli specialisti dell’Aiea analizzeranno i dati che riceveranno questa settimana per fornire indicazioni tecniche alle linee guida delle centrali nucleari e determinare quale tipo di contributo fornire.

