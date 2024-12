Dalla sabbia del deserto all’infinito dell’Universo: la sfida cosmica di Star Bottle con Orobica Raid

MeteoWeb

È ufficiale: Star Bottle, il rivoluzionario progetto italiano che consente di inviare messaggi nello Spazio, sarà lo sponsor del team Orobica Raid alla prossima edizione della Dakar, al via il 3 gennaio 2025 da Bisha, in Arabia Saudita. Questa inedita collaborazione fonde il mondo dell’esplorazione spaziale con la gara di rally più iconica e impegnativa del pianeta, promettendo una competizione che non solo punta al traguardo, ma anche alle stelle.

Il progetto Star Bottle, già noto per permettere a chiunque di inviare messaggi nello Spazio profondo, scende in campo per affrontare una delle sfide più dure al mondo, la Dakar. La connessione tra il deserto e lo Spazio diventa così tangibile: “Dalle dune alle stelle” è più di uno slogan, è la materializzazione di un sogno. Il deserto della Dakar e lo Spazio condividono lo stesso spirito di esplorazione, e Star Bottle, con la sua visione futuristica, ne è il perfetto ambasciatore.

Orobica Raid, storico team con anni di esperienza e successi nel mondo del fuoristrada, affronterà la competizione con un camion Iveco Powerstar da 1.100 cavalli, affidato da Italtrans Racing Team, squadra di grande tradizione e vincitrice della Dakar 2024.

Alla guida del veicolo ci sarà Giulio Verzeletti, veterano della Dakar con ben 19 partecipazioni alle spalle, accompagnato da Antonio Cabini come navigatore e co-pilota e da suo figlio Carlo Cabini. “Sono onorato di partecipare con il nostro team Orobica Raid e grato a Star Bottle per questa visione unica – ha dichiarato Verzeletti –. Affrontare la gara più dura al mondo con un mezzo così potente è un’opportunità entusiasmante. Ringrazio Italtrans per averci affidato un camion identico a quello che ha vinto la scorsa edizione della Dakar. Cercheremo di dare il massimo e, allo stesso tempo, portare l’innovazione di Star Bottle a nuove vette. Un connubio perfetto tra il deserto e l’universo”.

“Questa collaborazione con Orobica Raid rappresenta un’ulteriore occasione per Star Bottle di diffondere i suoi valori – ha commentato Domenico Zambarelli, editore di Star Bottle – Come lo Spazio, il deserto della Dakar è un luogo estremo, dove la resistenza umana e tecnologica viene messa alla prova. I messaggi che invieremo nello Spazio simboleggiano la nostra capacità di spingerci oltre i confini conosciuti, sia sulla Terra che nell’universo”.

Il prossimo lancio spaziale di Star Bottle è previsto per il 21 dicembre 2024, con messaggi che raggiungeranno Sirio, Sagittarius A* e Europa, la luna di Giove che potrebbe ospitare la vita.

La Dakar 2025 promette di essere una delle edizioni più spettacolari di sempre, con un percorso impegnativo e una squadra pronta a lasciare il segno su due fronti: quello terreno e quello cosmico. Star Bottle e Orobica Raid, insieme, ci portano a guardare lontano: dalla sabbia del deserto alle profondità dell’universo.

