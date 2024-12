Salpa la prima nave cinese per la ricerca in acque profonde

MeteoWeb

Il 21 dicembre la Cina ha inaugurato il suo primo vascello di ricerca polivalente progettato e costruito internamente, il Tansuo 3, o Exploration 3, un’imbarcazione destinata ad esplorazioni oceaniche profonde e ad operazioni con sottomarini in regioni polari. Il vascello è stato consegnato e messo in mare dal porto di Nansha a Guangzhou, nella provincia meridionale del Guangdong.

Con una lunghezza di circa 104 metri e un dislocamento di 10.000 tonnellate, l’Exploration 3 è capace di raggiungere una velocità massima di 16 nodi e di percorrere fino a 15.000 miglia nautiche. Tra le sue caratteristiche distintive vi è la capacità di rompere il ghiaccio sia a prua che a poppa, rendendolo adatto per operazioni in ambienti polari estremi. Il vascello può ospitare fino a 80 persone, inclusi scienziati e tecnici, ed è dotato di un ampio sistema di ricerca scientifica che include strumenti avanzati per l’acquisizione di dati acustici sottomarini e un sistema di posizionamento dinamico per garantire la stabilità durante le operazioni in condizioni difficili.

L’Exploration 3 è equipaggiato con tecnologie sviluppate in Cina, tra cui un sistema di “moon pool” scientifico, il più grande del Paese, e apparecchiature per il rilevamento acustico in aree ghiacciate. Durante la fase di ricerca e costruzione, numerose istituzioni accademiche e industriali cinesi hanno collaborato per risolvere sfide tecnologiche cruciali, come la progettazione di imbarcazioni capaci di operare in condizioni di ghiaccio e il controllo intelligente delle navi.

Il Tansuo 3 estenderà significativamente le capacità della Cina nelle ricerche oceaniche e archeologiche subacquee, includendo anche spedizioni scientifiche estive nelle regioni polari, supportando operazioni di esplorazione a livello globale.

