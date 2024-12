Scarsa empatia e demenza: uno studio rivela un legame sorprendente

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato sul Journal of American Medical Association Network Open ha rivelato un interessante legame tra scarsa empatia e demenza, in particolare quella frontotemporale. La ricerca, condotta dal Karolinska Institutet e dalla Lund University, ha esplorato i meccanismi cerebrali alla base di questa correlazione, utilizzando un approccio innovativo per analizzare le risposte cerebrali di pazienti con demenza frontotemporale.

Il team di ricerca, guidato dai professori Olof Lindberg e Alexander Santillo, ha preso in esame i dati di 28 pazienti affetti da demenza del lobo frontale. I partecipanti sono stati sottoposti a risonanza magnetica funzionale (fMRI) mentre osservavano immagini di mani trafitte da aghi, immagini che, in circostanze normali, attiverebbero le aree del cervello associate all’esperienza di sofferenza e dolore altrui. Tuttavia, i risultati hanno mostrato un’attività cerebrale anomala nei pazienti con demenza, che non attivavano le reti cerebrali frontali come ci si aspetterebbe.

“Il nostro lavoro – afferma Olof Lindberg – dimostra che ciò che accade nel cervello è collegato al comportamento delle persone. La demenza di solito è associata a problemi di memoria, quella frontotemporale viene affiancata anche a una carenza di empatia, cosa che spesso viene riportata dai badanti“.

L’indagine suggerisce che questa carenza di empatia potrebbe spiegare le difficoltà sociali che i pazienti affrontano quotidianamente. Lindberg conclude: “I nostri risultati migliorano la nostra comprensione della demenza. Abbiamo evidenziato un sintomo chiave nei pazienti, che possono sperimentare difficoltà a livello sociale a causa di questi effetti. Sarà interessante condurre ulteriori approfondimenti nei prossimi studi in materia.”

Questo studio offre una nuova prospettiva sulle sfide quotidiane vissute da chi soffre di demenza frontotemporale, sottolineando l’importanza di continuare la ricerca per una comprensione più profonda e per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

