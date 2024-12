School Days all’ESA-ESRIN, porte aperte dal 7 all’11 aprile 2025

MeteoWeb

Porte aperte all’ESA Esrin dal 7 all’11 aprile 2025. Ad aprile, l’ESA-ESRIN di Frascati aprirà le sue porte a circa 1.500 alunne e alunni per gli ESA School Days, un’esperienza unica dedicata a studenti e insegnanti. Attraverso presentazioni appassionanti e laboratori creativi, i partecipanti potranno scoprire da vicino i tanti progetti spaziali che vedono l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) protagonista. Un appuntamento imperdibile per esplorare insieme il fascino dello Spazio!

ESA School Days

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è lieta di accogliere alunne e alunni delle classi IV e V delle scuole primarie dal 7 al 9 aprile 2025 e studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado il 10 e 11 aprile 2025 per un’esperienza unica e indimenticabile.

La visita, completamente gratuita, offrirà una giornata intera di attività a tema spaziale, a partire dalle 8:45 fino alle 16:45. È richiesto il rispetto degli orari di ingresso e di uscita per partecipare pienamente alle attività previste nel giorno di visita.

Ogni Istituto/codice meccanografico potrà iscrivere un massimo di 50 studenti, per consentire a un maggior numero di scuole di prendere parte all’iniziativa. L’obiettivo è che i partecipanti agli ESA School Days possano diventare promotori delle conoscenze apprese, condividendole all’interno del proprio Istituto.

La richiesta di partecipazione agli ESA School Days dovrà essere compilata online tramite il link di registrazione che sarà disponibile l’ultima settimana di gennaio 2025. Gli esiti della selezione saranno comunicati alle scuole nelle settimane immediatamente successive. Considerando il limitato numero di posti disponibili, a fronte delle numerose richieste che provengono da scuole di tutta Italia, sarà data precedenza agli Istituti che non hanno mai partecipato a una edizione degli ESA School Days.

Nell’arco della giornata, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a diverse attività, tra laboratori didattici dedicati a temi affascinanti come l’Osservazione della Terra, i satelliti, i lanciatori e lo studio di meteoriti e asteroidi. Inoltre, potranno prendere parte a una visita guidata presso il Centro Multimediale di Osservazione della Terra, dove scopriranno come i dati raccolti dai satelliti siano fondamentali per monitorare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, sono previste inoltre dimostrazioni di lanci di razzi-modello.

L’iniziativa ESA School Days mira a sensibilizzare i giovani su temi cruciali come la ricerca scientifica e la tutela del nostro pianeta, ispirandoli ad appassionarsi agli studi delle discipline STEM.

