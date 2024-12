Sciatore muore in pista a Livigno: forse un infarto

MeteoWeb

Tragedia sulle piste da sci di Livigno, in alta Valtellina: uno sciatore di 66 anni è morto oggi mentre sciava. È accaduto dopo le 11:30 lungo il tracciato Rin a Livigno, nel comprensorio del Carosello 3000. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso la vita a seguito di una terribile caduta. Non si sa, al momento, se la caduta sia stata determinata da un infarto o perché il turista ha perso il controllo degli sci, forse per l’alta velocità, cadendo poi sulla neve. Gli accertamenti saranno condotti dai Carabinieri-sciatori in servizio di sicurezza agli imputati di risalita a Livigno, oggi impegnati anche a Bormio per la gara di Coppa del mondo.

