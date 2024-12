Scivolano dal Bivacco Bafile: escursionisti in difficoltà sul Corno Grande

MeteoWeb

Due escursionisti hanno richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco dopo essersi trovati in difficoltà sul Corno Grande, la vetta più alta del massiccio del Gran Sasso. I due, dopo aver raggiunto il Bivacco Bafile, situato a 2.669 metri di altitudine, sono scivolati durante il percorso di ritorno a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione si presenta difficile, aggravata dai problemi di visibilità, neve in aumento e forti raffiche di vento che rendono ancora più complicata l’operazione di soccorso. Nonostante le condizioni proibitive, i Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta per localizzare gli escursionisti e portarli in salvo.

