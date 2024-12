Scoperti due esopianeti delle dimensioni della Terra in orbita attorno a una stella vicina

MeteoWeb

Un team internazionale di astronomi ha segnalato la scoperta di due esopianeti in orbita attorno a una stella vicina nota come HD 101581. I nuovi mondi alieni scoperti sono leggermente più piccoli della Terra e orbitano molto da vicino attorno alla loro stella madre. La scoperta è stata descritta in dettaglio in un articolo pubblicato sul server di pre-print arXiv. Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA ha identificato oltre 7.300 esopianeti candidati (TESS Objects of Interest, o TOI), di cui 589 sono stati finora confermati. Dal suo lancio nell’aprile 2018, il satellite ha condotto un’indagine su circa 200.000 delle stelle più luminose vicine al Sole con l’obiettivo di cercare esopianeti in transito.

Un recente studio, pubblicato da un gruppo di astronomi guidato da Michelle Kunimoto del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha confermato la natura planetaria di due TOI. Il team riferisce che i segnali di transito identificati da TESS nella curva di luce di TOI-6276, o HD 101581, sono causati da due mondi extrasolari delle dimensioni della Terra. “Entrambi i pianeti sono stati scoperti nelle osservazioni TESS dei settori 63 e 64 e convalidati statisticamente con il supporto del follow-up a terra”, hanno scritto i ricercatori.

Le caratteristiche dei due esopianeti

Il pianeta più vicino alla stella, denominato HD 101581 b, ha un raggio di circa 0,956 raggi terrestri e la sua massa è stata calcolata non essere maggiore di 3,6 masse terrestri. Il pianeta orbita attorno al suo ospite ogni 4,47 giorni, a una distanza di circa 0,046 UA da esso. La temperatura di equilibrio di HD 101581 b è stata stimata in 834K.

Il secondo pianeta, che ha ricevuto la designazione HD 101581 c, è quasi delle dimensioni della Terra (0,99 raggi terrestri), mentre la sua massa massima è stata determinata in 4,2 masse terrestri. HD 101581 c ha un periodo orbitale di 6,21 giorni, è separato dalla stella madre di circa 0,057 UA e la sua temperatura di equilibrio è stata calcolata a un livello di 747K.

Un possibile terzo pianeta

Gli astronomi aggiungono di aver anche identificato un segnale che probabilmente ha avuto origine da un terzo pianeta in transito su HD 101581. Se confermato, questo pianeta più esterno avrebbe un raggio di circa 0,98 raggi terrestri, una massa massima di 3,6 masse terrestri e un periodo orbitale di circa 7,87 giorni.

La stella madre

Per quanto riguarda la stella madre, HD 101581, si tratta di una nana K con un raggio di circa 0,63 raggi solari e una massa di circa 0,74 masse solari. La stella, che si trova a circa 41,7 anni luce di distanza, si stima abbia quasi 7 miliardi di anni, una temperatura effettiva di 4634K e una metallicità a un livello di -0,5 dex.

Nelle osservazioni conclusive, gli autori dello studio notano che HD 101581, con una magnitudine di banda V di 7,77 mag, è quindi la stella più luminosa conosciuta che ospita più pianeti in transito con raggi inferiori a 1,5 raggi terrestri.

