Sentinel-1C in orbita: accesso autonomo allo Spazio “essenziale per l’UE”

Il nuovo satellite Copernicus Sentinel, “Sentinel-1C“, è stato lanciato con successo dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un razzo Vega C gestito da Arianespace. La Commissione europea ha lanciato questo ulteriore satellite per continuare a fornire gratuitamente dati e servizi di osservazione della Terra all’avanguardia a utenti pubblici e privati.

“Il successo del lancio del satellite Copernicus Sentinel-1C è una pietra miliare fondamentale non solo per Copernicus ma anche per il programma spaziale dell’Ue e per l’Unione nel suo complesso. Nell’attuale panorama geopolitico, i dati di osservazione della Terra e l’accesso autonomo allo Spazio sono ancora più essenziali per l’Unione. La Commissione sta lavorando per garantire che l’Ue abbia un accesso continuo e indipendente ai dati di osservazione della Terra e allo Spazio per servire e proteggere al meglio i suoi cittadini“, ha dichiarato il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius.

Nello specifico, il satellite fornirà immagini radar e contribuirà a rilevare e monitorare, tra l’altro, fuoriuscite di petrolio, inondazioni, iceberg e concentrazione di ghiaccio marino, frane, attività vulcaniche e sismiche, vegetazione, attività forestali e agricole. Inoltre fornirà l’accesso a dati ottici aggiornati che consentiranno agli enti pubblici e privati di migliorare i processi decisionali e di rispondere meglio alle sfide ambientali più urgenti, come l’attività sismica, le inondazioni e molto altro.

