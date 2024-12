Sentinel-1C e Vega-C, oggi l’Europa torna a volare nello Spazio

MeteoWeb

Il satellite Copernicus Sentinel-1C è pronto al lancio. Questa sera alle 22:20, prenderà il volo dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo del razzo Vega-C. L’evento, che segna un momento cruciale per l’autonomia spaziale europea, sarà trasmesso in diretta su ESA WebTV a partire dalle 22.

Una nuova era per la missione Sentinel-1

Il lancio di Sentinel-1C rappresenta un passo importante per ripristinare la piena operatività della costellazione Sentinel-1, il cuore del programma di osservazione della Terra Copernicus, gestito dall’Unione Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

La missione Sentinel-1, lanciata per la prima volta nel 2014 con Sentinel-1A, è basata su una coppia di satelliti identici che operano in orbite opposte a 180°. Questo assetto permette una copertura globale ottimale e una rapida acquisizione di dati. Tuttavia, la missione Sentinel-1B, avviata nel 2016, è stata interrotta prematuramente nell’agosto 2022 a causa di un guasto tecnico. Sentinel-1C, insieme al già operativo Sentinel-1A, ripristinerà il pieno potenziale della costellazione, garantendo immagini radar essenziali per monitorare i cambiamenti ambientali e supportare applicazioni scientifiche.

Grazie al suo radar a sintesi d’apertura (SAR) in banda C, Sentinel-1C sarà in grado di catturare immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre, indipendentemente da condizioni meteo o di illuminazione. La nuova tecnologia include anche un sistema di Identificazione Automatica (AIS), progettato per migliorare la sicurezza marittima, monitorando in tempo reale le navi troppo lontane dai radar terrestri.

Vega-C: il ritorno in volo della piattaforma europea

Il lancio di Sentinel-1C rappresenta anche il ritorno in servizio di Vega-C, il razzo leggero ad alte prestazioni sviluppato dall’ESA con il contributo di Avio. Questo vettore, alto 35 metri e con una capacità di trasporto fino a 2300 kg, è stato progettato per missioni scientifiche e di osservazione della Terra.

Vega-C aveva subito una battuta d’arresto nel dicembre 2022, quando un problema al motore Zefiro-40 aveva causato il fallimento del primo volo commerciale. Da allora, sono stati effettuati test approfonditi su una nuova configurazione dell’ugello, dimostrando la piena affidabilità del motore. Il successo di queste prove ha permesso il ritorno al volo di Vega-C, un passo cruciale per garantire un accesso indipendente e competitivo allo Spazio per l’Europa.

Un futuro promettente per l’Europa nello spazio

Questo lancio segna un capitolo fondamentale per il programma spaziale europeo. Da una parte, Sentinel-1C riafferma l’impegno di Copernicus nel monitoraggio ambientale globale, fornendo dati preziosi per la gestione dei disastri naturali, l’agricoltura e la sicurezza marittima. Dall’altra, Vega-C consolida la posizione dell’Europa come leader indipendente nel settore spaziale.

Mentre Sentinel-1C si prepara a sostituire gradualmente Sentinel-1A con il prossimo satellite Sentinel-1D, e con l’arrivo dell’Ariane 6 previsto nel prossimo futuro, l’Europa dimostra di essere pronta ad affrontare le sfide di un mondo sempre più dipendente dall’esplorazione e dall’osservazione spaziale.

