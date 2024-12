Sette persone bloccate nella neve: salvate nel Beneventano

MeteoWeb

Disavventura per due famiglie nella Vigilia di Natale in provincia di Benevento. Sette persone, tra cui alcuni bambini, appartenenti a due nuclei familiari del Napoletano, sono rimaste intrappolate a bordo delle loro auto in una tormenta di neve a Bocca della Selva, in provincia di Benevento. I malcapitati avrebbero dovuto trascorrere la Vigilia di Natale in una struttura ricettiva di Campitello Matese e, invece, il navigatore, al quale si erano affidati per giungere a destinazione, ha fatto imboccare la provinciale che da Bocca della Selva conduce a Campitello e non il percorso più agevole e sicuro. Così quando hanno raggiunto la zona, al confine tra il Sannio e il Molise, le auto, due Fiat Panda, hanno cominciato a slittare. Sono rimaste bloccate nella neve, dal ghiaccio e dal vento gelido.

Dato l’allarme, sul posto, non senza difficoltà, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a mettere in salvo tutti alle prime luci dell’alba.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.