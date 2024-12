Si schianta con il parapendio sulla parete rocciosa: muore base jumper nel Bresciano

MeteoWeb

Tragedia nel Bresciano. Un base jumper è morto dopo essersi schiantato con il parapendio contro la falesia a Campione del Garda. L’uomo, precipitato su una parete rocciosa impervia, è stato rinvenuto dai soccorritori grazie all’intervento di elisoccorso, Soccorso Alpino e forze dell’ordine. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Lo sportivo, che era con un amico, si è lanciato nonostante nella località gardesana il parapendio sia vietato da un’ordinanza del sindaco che risale al 2019.

La vittima, residente in provincia di Cuneo, avrebbe compiuto 33 anni venerdì. Sono in corso le indagini per capire come è avvenuta la tragedia.

